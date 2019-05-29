استشارى بالفاو يزور الرى لمناقشة تقنيات حديثة بإدارة وتخطيط الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى اجتماعا مع استشارى منظمة الفاو فى روما بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائيـة لمناقشة حول استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة وتخطيط الموارد المائية وفقًا لاستخدام قاعدة بيانات الفاو الخاصة بإنتاجية المياه، وجهود القدرة فيما يتعلق بإنشاء وحدة المحاسبة المائية.

وتنفذ وزارة الرى حاليًا مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، مع الاتحاد الأوربى، ومن بينها تدريب مجموعة من مهندسى الوزارة على نظام ومفهوم المحاسبة المائية.

ويتضمن التدريب آليات تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه، وتطبيق النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعة، والاستخدامات المنزلية على مستوى محافظات الجمهورية بما يسهم فى تحديد العلاقة بين الموارد المائية بكل محافظة واستخداماتها وبما يحقق الميزان المائى لها، علاوة على تقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه، ونوعيتها.

الجدير بالذكر أن نظام المحاسبة المائية هو تتبع نقطة المياه من السد العالى حتى التخلص منها حى وصولها للنبات وهى نسبة تقديرية وعن طريق المحاسبة المائية حتى يتم التعرف على كميه المياه التى نستهلكها للبنات ليكون هناك عدالة فى توزيع المياه وأيضا معرفة كميه المياه المنصرفة للخران الجوفى والمياه التى تذهب للمصارف فى كل محافظة ويتم متابعته وهذا النظام مطبق فى استراليا والهند ويعتمد على قياسات حقلية فعلية ويوجد أجهزة لقياس نسبة البخر.