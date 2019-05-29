اسباب وعلاج التثدى عند الرجال.. تفاصيل يوضحها الدكتور وائل يحيى

تقرير خاص

التثدي أو تضخم حجم الثدي لدى الرجال من أكثر المشكلات التي قد تسبب حرجًا لهم من حيث المظهر، ولذلك فعادة ما يبحث أي رجل يعانى من هذه المشكلة عن الطرق والآليات المختلفة التي تمكنه من علاجها والتخلص منها ليعود لمظهره الطبيعي .

وتختلف أسباب التثدي بين الرجال، وكذلك الطريقة التي يمكن أن نجزم من خلالها عما إذا كان الرجل يعاني من هذه المشكلة بالفعل ام لا، وهو ما يوضحه الدكتور وائل يحيى استشاري جراحة التجميل والحروق، في التقرير التالي .

وقال الدكتور وائل يحيى إن الرجل لديه غدة ثدييه لها نوع من الصلابة ، لافتا إلى أنه في حال تجاوز قطر تلك الغدة عدد معين من السنتيمترات يصبح شكل منطقة الثدي ملحوظا، وملموسًا وهو ما يشخص طبيًا بما يعرف بالتثدي .

أسباب حدوث تضخم الثدي عند الرجال:



وأشار الدكتور وائل يحيى إلى أن التثدي له العديد من الاسباب من ضمنها زيادة الوزن ،التي قد تكون سببا رئيسيا في زيادة حجم الثدي وتضخمه وصولا لمرحلة التثدي .



5 خطوات تكشف عن ما إذا كنت مصاب بالتثدي

كيف تكتشف إصابتك بالتثدي ؟

وحول الطريقة التي يمكن للشخص ان يعرف بها ما إذا كان يعاني من التثدي أم لا قال الدكتور وائل يحيى إنه يمكن لأي رجل التـأكد من مشكلة التثدي من خلال الاستلقاء بشكل منبسط، و يقبض على ثديه بإحكام بين الابهام والسبابة، ثم يحرّك بشكل تدريجي ابهامه وسبابته إلى الامام باتجاه حلمة الثدي، فإذا شعر بوجود نسيج على شكل قرص مطاطي وثابت يزيد قطره على 2 سنتيمتر، ويبدو وكأنه ملتصق بخلفية الحلمة والمنطقة الوردية المحيطة بها، فعندها يمكن القول إنه مصاب بـ "التثدي" أو تضخم ناتج عن الافراط في نمو انسجة الثدي، وقد تكون المنطقة مؤلمة، وعادة ما يتأثر الثديين بنفس الدرجة، ولكن في بعض الحالات يكون نمو أحدهما أوضح من الآخر، وإذا لم تتواجد كتلة متميزة من الأنسجة تحت الحلمة ، يمكن عندها القول ببساطة إنك سمين جداً.

واستطرد الدكتور وائل يحيي حديثه عن أسباب حدوث التثدي عند الرجال قائلا: إن تناول الكحول يعد سبباً من أسباب حدوث التثدي حيث أنه يخل بالتوازن بين هرموني التيستوستيرون و الأستروجين لأنه يحث الكبد على سحب التستوستيرون من الدم ، وبذلك ينخفض معدله، كما أنه يقلص قدرة الكبد على تفكيك الاستروجين ، وبذلك يرتفع معدله في الدم.

وتابع : كما تعتبر الأورام من الأسباب النادرة لتضخم الثدي ، ويمكن أن يصاب الثدي عند الذكور بالسرطان ولكنه عادة ما يكون فى جانب واحد فقط ، كما أن الأورام التي تصيب أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن تنتج أحيانآ هرمونات تحث الثدي على النمو، كما يمكن أن تسبب العجز الجنسي أو إفراز الحليب من الثدي، فإذا كان لديك تلك الاعراض فمن الضروري مراجعة طبيبك بأسرع وقت.

وأشار الدكتور وائل يحيي إلى أنه من الطبيعي أن يتضخم الثدي مع تقدم العمر عند الرجل، وهذا يعود جزئياً إلى انخفاض انتاج التستوستيرون في الجسم ، كما أن الجسم مع تقدم السن غالباً ما يحتوي على نسب عالية من الدهون التي بدورها تنتج الاستروجين.



4 أسباب لحدوث التثدي عند الرجال

طرق علاج التثدي عند الرجال:



وأوضح الدكتور وائل يحيي أنه إذا كانت أسباب الإصابة بالتثدي مرضية فعلينا الاهتمام أولا بالسبب الرئيسي ويعالج حسب الحالة ولكن في معظم الحالات التي نراها ، يحدث التثدي نتيجة استمرارية للتغيرات الفسيولوجية ، وهنا يأتي دور اختصاصي جراحة التجميل بتقييمه للحالة ودرجتها .

وأشار دكتور وائل يحيى إلى أن التدخل الجراحي هو الأفضل لها في معظم الحالات وهي عملية بسيطة وذات مضاعفات قليلة وخصوصاً بعد استحداث تقنية شفط الدهون التي خلصت الشباب من مشكلات العمليات الاستئصالية السابقة وما تتركه من آثار تتمثل في وجود ندبات بالجلد أحيانا ، وكذلك حدوث تقعر بمنطقة الثدي وعدم تساوى الطرفين ، وحدوث تغيرات بشكل الحلمة وانغمارها للداخل.

وتابع " عملية شفط الدهون سهلت الكثير في علاج هذه الحالات وخصوصا الدرجة الأولى والثانية من تضخم الثدي أما في الحالات الشديدة والتي يصاحبها ترهل شديد للجلد في منطقة الثدي فقد نحتاج لاستئصال الدهون الزائدة بجرح صغير للغاية وغير مرئي بعملية جراحية لا تتعدى الساعة ويعود المريض لبيته بعد عدة ساعات ويعود لعمله بعد يوم أو 5 أيام على الأكثر وبنشاط كامل والجراحة آمنة تماما.

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