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ارتفاع مساحات القطن لـ175 ألف فدان.. واستمرار زراعة الذهب الأبيض

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:00 ص
ارتفاع مساحات القطن لـ175 ألف فدان.. واستمرار زراعة الذهب الأبيض القطن
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشأن متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ175 ألف فدان الموسم الحالى وجارى الزراعة، وتوفير جميع البذرة وفقًا لتحديد المساحات والمناطق المستهدفة التى تزرع بها محصول.

الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، يقول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحا ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن إلى 175 ألف فدان وجارى الزراعة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج، وهناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج.

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إنه منذ بدء موسم زراعات القطن تم توفير جميع بذرة القطن وفقًا للمساحات والمناطق المستهدفة التى تزرع بها القطن وفقًا للقرار الوزارى، موضحًا أن صدور القرار الوزارى بشأن القطن وتحديد الأصناف حتى لا تحدث خلط الأصناف، وتوزيع البذرة على الجمعيات وعمل برامج إرشادية وتدريبية للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم.


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