ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.80% رابحا 44.960 نقطة ليصل إلى مستوى 5716.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1% رابحاً 61.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6215.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% رابحاً 11.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4745.32 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 39.3 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار كويتى عبر 2406 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "شارقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.54%، تلاه السورية بنسبة 7.38%، ثم كويت بنسبة 6.06%، فيما تصدر سهم "الديره" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.50% ثم وربة كبيتل بنسبة 9.95%، ثم سنرجى بنسبة 9.47%.