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ارتفاع صادرات مصر من الموالح والبطاطس لـ2.185 مليون طن.. وجارى الشحن

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:15 م
ارتفاع صادرات مصر من الموالح والبطاطس لـ2.185 مليون طن.. وجارى الشحن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الحجر الزراعى، ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس إلى 2 مليون و185 ألفا و800 طن إلى جميع دول العالم وجارى الشحن والتصدير، منذ بدء موسم التصدير وحتى 22 من الشهر الجارى، منها صادرات الموالح بلغت مليون و555 ألفا و653 طنا، وصادرات البطاطس بلغت 630 ألفا و790 طنا .

 

 وقال أحمد عبد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية شهدت صادرات الموالح والبطاطس تقدم كبير يلها البصل، موضحا أن هناك إجراءات مشدد على جميع الشحنات المصدر، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 

 كما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


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