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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:21 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 17513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1542 نقطة.


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