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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:48 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحا 2.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1429.81 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 308 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.07% مدفوعة بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.


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