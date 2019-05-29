ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% رابحاً 2.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1430.14 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 611 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.85% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.86% مدفوعة بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.