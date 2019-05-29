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اخترقٌ لجميع القوانين.. اكتشف جرائم تميم وانتهاكاته فى حق معارضيه القطريين

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:30 ص
اخترقٌ لجميع القوانين.. اكتشف جرائم تميم وانتهاكاته فى حق معارضيه القطريين تميم
كتب محمود العمرى
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قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن النظام القطرى ارتكب العديد من الجرائم ليس فى حق المنطقة العربية فقط، بل أيضًا فى تهجير كل المعارضين القطريين، من خلال أن يكون هو فقط متواجد الحاكم الأوحد فى إمارة قطر، ولكن حجم الصراعات والخلافات التى يكشفها المشهد القطرى تؤكد أن تميم ونظام الحمدين اخترق جميع القوانين والدستور من خلال ما يفعله من أمور لا تمت بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب ورشاوى للعديد من الجهات من أجل تمكنه وبقائه للأبد .

وأضاف القيادى الإخوانى السابق، فى تصريحات له، أن المعارضة القطرية تلعب دورًا مهمًا فى كشف ألاعيب تميم فى المنطقة وما فعله فى شعبه ومعارضيه من جرائم وانتهاكات منذ سنوات وليست حديثة، وهى استمرار لوالده حمد، وما فعله فى 1996 من طرد وتهجير لقبيلة آل الغفران، وانتهاكات حقوقهم وسلبهم وسحب جنسياتهم من أجل الحفاظ على نفسه.


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