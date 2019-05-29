كتب إبراهيم قاسم

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 3592 لسنة 2019، بشأن إنشاء فرع للتوثيق داخل نادى دار الدفاع الجوى بمدينة نصر، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره نادى الدفاع الجوى بمدينة نصر أول، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر أول مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.





وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن يعمل فرع توثيق نادى الدفاع الجورى بمدينة نصر لمدة يومين فقط من كل أسبوع هما السبت والأحد، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 18 مايو الجارى .



