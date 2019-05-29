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إندبندنت: المرشح لخلافة ماى سيحاكم بتهمة تضليل الرأى العام بشأن بريكست

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:33 م
إندبندنت: المرشح لخلافة ماى سيحاكم بتهمة تضليل الرأى العام بشأن بريكست بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، على منصب زعيم حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، سيُحاكم بتهمة "الكذب وتضليل الرأي العام البريطاني" بشأن عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
واستدعى القاضى نائب حزب المحافظين للمثول أمام المحكمة، بعد أن رفع رجل دعوى قضائية خاصة بسبب مزاعم بأن تكلفة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.
 
واستعرض قاضى المقاطعة حججًا من قبل محامي جونسون بأن القضية كانت محاولة "مضللة" لتقويض نتيجة استفتاء عام 2016، وتلى حكم مكتوب صدر اليوم الأربعاء: "بعد النظر في جميع العوامل ذات الصلة ، أنا مقتنع بأن هذه قضية مناسبة لإصدار الاستدعاء كما هو مطلوب للجرائم الثلاث بصيغتها الحالية".
 
وأوضحت الصحيفة أن الاتهام يعنى أن المدعى عليه سيُطلب منه حضور هذه المحكمة لعقد جلسة أولية ، ثم يتم إرسال القضية إلى محكمة التاج للمحاكمة.

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