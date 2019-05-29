إعدام حلويات فاسدة فى مصنع بدون تراخيص والتحفظ على 4 طن عسل بالشرقية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

اعدمت مديرية الصحة بالشرقية،ما يقرب من 800 كيلو عسل كلوكوز ومواد إنتاج وحلويات منتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على 4 طن أخرين لبيان صلاحيتهم، ضبطوا فى مصنع بدون تراخيص،وجارى إستصدار قرار بغلقه من الجهات المختصة.

كان فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس، قد قاموا بحملة مكبرة على المنشآت الغذائية ببلبيس، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات غير مستوف للإشتراطات الصحية وبه خطر داهم على الصحة العامة، وتم ضبط أكثر من ٤ طن أغذية عبارة عن 1848 لتر عسل جلوكوز، 2292 كجم سمن بقرى، كما تم إعدام 210 لتر عسل جلوكوز ، 600 كجم هوالك إنتاج، لتغيرها فى خواصها الطبيعية .

كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وسحب عدد 13 عينة أغذية لإرسالها إلى المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجارى مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع .



حلويات فاسدة بمصنع بالشرقية



حلويات فاسدة بمصنع بالشرقية



حلويات فاسدة بمصنع بالشرقية



حلويات فاسدة بمصنع بالشرقية