إصابة 5 أشخاص فى تصادم "تكاتك" بقرية الهمامية بمركز البدارى

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين مركبتين توك توك بقرية الهمامية التابعة لمركز البدارى وتم نقلهم إلى مستشفى البدارى المركزى.
تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين مركبتى توك توك على طريق قرية الهمامية نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى البدارى المركزى وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
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