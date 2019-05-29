إصابة 5 أشخاص فى تصادم "تكاتك" بقرية الهمامية بمركز البدارى

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين مركبتى توك توك على طريق قرية الهمامية نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى البدارى المركزى وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.