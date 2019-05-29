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إصابة 5 أشخاص فى تصادم "تكاتك" بقرية الهمامية بمركز البدارى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:12 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم "تكاتك" بقرية الهمامية بمركز البدارى حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين مركبتين توك توك بقرية الهمامية التابعة لمركز البدارى وتم نقلهم إلى مستشفى البدارى المركزى.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين مركبتى توك توك على طريق قرية الهمامية نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى البدارى المركزى وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.


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