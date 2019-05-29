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الأربعاء، 29 مايو 2019 05:00 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بحاجز مدخل طريق الضبعة الجديد

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:25 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بحاجز مدخل طريق الضبعة الجديد حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث اصطدام سيارة بحاجز مدخل طريق الضبعة الإقليمى.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، كلا من: جيوشى على محمد "53 سنة" -من القاهرة- مصاب بكدمة بالصدر، وليلى على محمد "45 سنة"-من  القاهرة- مصابة بكدمه بالفخذ الأيمن، وفاطمة على محمد "45 سنة" مصابة بكدمه فى الوجه والصدر ومحمود محمد محمود" 51 سنة"-من  القاهرة- مصاب بكدمه فى الصدر وجارى استكمال الأشعات والفحوصات.

 تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 

 

 


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