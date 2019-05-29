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إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالطريق الزراعى بإسنا

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:19 ص
إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالطريق الزراعى بإسنا تصادم سيارات - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 3 شباب فى حادث إصطدام سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالطريق الزراعى بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وذلك بسبب السرعة الزائدة وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام سيارة ملاكى تحمل رقم "772 م ل ن" بدراجة بخارية بالطريق الزراعى بإسنا، مما أسفر عن إصابة "مينا.أ" 20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"ميخائيل.أ" 17 سنة، بكدمات وإشتباه كسور، و"مرسل.م" 16 سنة، بكدمات وإشتباه نزيف بالمخ، وعلى الفور إنتلقت 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى للعلاج، وتواجد بموقع الحادث كل من رئيس المدينة محمد سيد سليمان، ونائبه يوسف جلال، والسكرتير العام بالمجلس عبد الرحيم طايع، ورئيس غرفة العمليات جمال عبد المحسن ورئيس مكتب الازمات والكوارس أحمد المهدي، وتم الإطمئنان على المصابين ونقلهم لمستشفى الأقصر الدولى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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الاقصر

مستشفى الاقصر الدولي

مدينة اسنا

تصادم سيارة ملاكى بدراجة


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