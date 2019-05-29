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إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بسوهاج

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:12 م
إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بسوهاج اسعاف-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى المراغة المركزى 3 من أسرة واحدة من بينهم طفلين مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا، وتم حجز المصابين الثلاثة بقسم الاستقبال طوارئ تحت الملاحظة الطبية.
 
كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة أسرة كاملة بإشتباه تسمم عقب تناولهم طعاما منزليًا فاسدًا.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث مركز المراغة بوصول فارس . م . ت 4 سنوات وكرستينا . م . ح عامين وكرزان . ع . ت 30 سنة يقيمون بناحية قرية البطاخ دائرة المركز إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين بإشتباه تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا والحالة العامة لهم مستقرة.
 
بسؤال المصاب الثالث أكد ما توصلت إليه الحريات ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .
 
 

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