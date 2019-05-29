إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة تامين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات بإنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 مما نتج عنه إصابة مجدى . م . م 42 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بكف اليد اليمنى ومها . ع . ن . ع 36 سنة كدمات بالظهر والصدر وسيليا . م . م 4 سنوات إشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالساق اليسرى وجميعهم يقيمون بمحافظة المنوفية .

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.