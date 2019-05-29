إصابة مواطنين فى انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعى

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق قرية الشغب بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بإنقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي مصر – أسوان بقرية الشغب بمدينة إسنا، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "فتحي.ج.ا" 72 سنة، و"محمد.أ.ر" 56 سنة، وتم علي الفور نقلهما بسيارتي إسعاف لمستشفي الأقصر الدولي لتلقيا العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب 3 شباب في حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالطريق الزراعي بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، وذلك بسبب السرعة الزائدة وتم نقلهم لمستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم "772 م ل ن" بدراجة بخارية بالطريق الزراعي بإسنا، مما أسفر عن إصابة "مينا.أ" 20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و"ميخائيل.أ" 17 سنة، بكدمات وإشتباه كسور، و"مرسل.م" 16 سنة، بكدمات وإشتباه نزيف بالمخ، وعلي الفور إنتلقت 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفي للعلاج.