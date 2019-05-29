إزالة 66 مدبغة بسور مجرى العيون وقطع المرافق عن 21 تمهيدا لنقلهم للروبيكى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار أعمال الإزالات بعدد من المناطق العشوائية بالتوازى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة، مشيرا إلى أنه جارى العمل حاليا" بالمنطقة الجنوبية باستكمال أعمال إزالة المدابغ ونقلها إلى مدينة الروبيكى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها وتحويلها إلى صناعة تنافس المنتجات العالمية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة ستقوم بتطوير وإعادة تخطيط المنطقة مرة أخرى بما يليق بموقعها المتميز ويدعم الحفاظ على سور مجرى العيون والذى سيتم تطويره وجعله مزارا سياحيا نظرا لأهميته وقيمته التاريخية.

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق أزالت حتى الآن 66 مدبغة وتم قطع المرافق عن 21 مدبغة أخرى تمهيدا" لإزالتهم، وذلك بعد انتهاء المهلة التى حددتها المحافظة لعملية النقل.