إزالة 3 عقارات و 6 شبكات محمول مخالفة وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حي وسط الاسكندرية ،حملة ازالة مكبرة برئاسة الدكتور محمد بغدادي سكرتير عام الحي ،وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

حيث تم تنفيذ القرار رقم ٢١٤سنة٢٠١٩ الصادر للعقار الكائن ب ٤٣ شارع عبد المنعم سند الإبراهيمية ، القرار رقم ٢١٥ سنة٢٠١٩ الصادر للعقار الكائن ب ٧ شارع الأنبا يؤنس الابراهيمة ، القرار رقم ٢١٦ لسنة٢٠١٩ الصادر للعقار رقم ١٧ شارع عمر لطفي بالابراهيمية

وتم خلال الحملة تسليم مقاول الازالة التابع للحي، ازالة عدد ٦ شبكات محمول بملحقاتها ومشتملاتها بالعقار ١٧ شارع عمر لطفي ،بينما تعذر تنفيذ قرارت الازالة الصادرة للعقارين ٤٣ شارع عبد المنعم سند ،و٧ شارع الأنبا يؤنس،لانشغال الوحدات المخالفة بالسكان،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع سكان الوحدات المخالفة

جاءت الحملة بمشاركة اللواء محمد الحسينى مفتش الفرقة ، العميد محمد شحاته مأمور قسم باب شرق و رئيس مباحث القسم، والقول الامني المراقق ،وعضوية: المهندس محمد عبد الحميد مهندس التنظيم ، خالد عبد المنعم عضو إدارة المباني والمشروعات ، حمدي نصر الدين محمد العضو القانوني،و غادة خميس مدير إدارة المتابعة .

كما شن حي وسط الاسكندرية حملة مكبرة مساء اليوم ، لإيقاف أعمال البناء المخالف، بالعقار الكائن ب ١٤ و١٦ شارع جمال الدين نوح بمحرم بك وتم خلال الحملة ايقاف اعمال البناء المخالف، والتحفظ علي ونش ،وخلاطة ومواد بناء وابداعهم بديوان عام المحافظة .

من جهه أخرى شن حي وسط اليوم حملة مكبرة علي لإزالة الاشغالات والتعديات بالشارع المذكور ،وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها ، في اطار تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الحي ، ومحاربة ظاهرة افتراش الارصفة والطريق العام .

فى سياق أخر نفذت لجنة الغلق بحي شرق الاسكندرية عدد 2 قرار غلق اداري بنطاق حي شرق ، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع المحلات المخالفة ، بحضور رئيس لجنة الغلق وأعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة امنية من قسم شرطة سيدي جابر.

تأتي تلك الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس الحي بتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحي.

من جهه أخرى شن حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لازالة الإشغالات المخالفة استهدفت ش الجلاء حتي ش جميلة بوحريد، منطقة السيوف، ش مصطفي شعبان،ش الشركة العربية من ش احمد ابو سليمان

حيث تمكنت الحملة من ازالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات علي حرم الطريق العام وفرض غرامات فورية علي جميع المخالفين يأتي ذلك إستمرارا لتطبيق القرار رقم 17 لسنة 2019 بوضع آلية للحد من تعديات الطريق ورفع الإشغالات بغرامات رادعة فورية يومية علي المخالفين.