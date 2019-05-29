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الأربعاء، 29 مايو 2019 02:30 ص
خالد صلاح
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إزالة 3 عقارات و 6 شبكات محمول مخالفة وسط الإسكندرية

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:30 ص
إزالة 3 عقارات و 6 شبكات محمول مخالفة وسط الإسكندرية حملة إزالة - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شن حى وسط الإسكندرية حملة إزالة مكبرة برئاسة الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحي وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

حيث تم تنفيذ القرار رقم  ٢١٤سنة٢٠١٩  الصادر  للعقار الكائن ب ٤٣ شارع عبد المنعم سند الإبراهيمية، القرار رقم ٢١٥ سنة٢٠١٩ الصادر للعقار  الكائن ب ٧ شارع الأنبا يؤنس الابراهيمة ، القرار رقم ٢١٦ لسنة٢٠١٩ الصادر للعقار رقم  ١٧ شارع عمر لطفي بالابراهيمية.

وتم خلال الحملة تسليم مقاول الإزالة التابع للحي ازالة عدد ٦ شبكات محمول بملحقاتها ومشتملاتها بالعقار ١٧ شارع عمر لطفي، بينما تعذر تنفيذ قرارت الإزالة الصادرة للعقارين ٤٣ شارع عبد المنعم سند ،و٧ شارع الأنبا يؤنس، لانشغال الوحدات المخالفة بالسكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع سكان الوحدات المخالفة.

وجاءت الحملة بمشاركة اللواء محمد الحسينى مفتش الفرقة، العميد محمد شحاتة مأمور قسم باب شرق ورئيس مباحث القسم، وعضوية: المهندس محمد عبد الحميد  مهندس التنظيم ، خالد عبد المنعم عضو إدارة المباني والمشروعات ، حمدي نصر الدين محمد العضو القانوني، وغادة خميس مدير إدارة المتابعة.

 


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