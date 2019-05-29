أوكرانيا وجورجيا تطالبان بالحد من استخدام "الفيتو" فى مجلس الأمن الدولى

كييف (أ ش أ)

أرسلت أوكرانيا وجورجيا رسالة مشتركة إلى الرؤساء المشاركين فى المحادثات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى الدورة الحالية للجمعية العامة، تدعوان فيها إلى الحد من استخدام حق النقض "الفيتو" إذا كان أحد الأعضاء الدائمين طرفًا فى النزاع.

وقالت الدولتان -فى نص الرسالة التى أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء- "كما ذكرت بعض الدول الأعضاء مرارًا خلال المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، يجب أن يكون حق الفيتو محدودًا عندما يكون العضو الدائم طرفا فى النزاع أو الوضع قيد النظر ولا يمكنه المشاركة فى تصويت غير متحيز بسبب تضارب المصالح".

وأضافت الرسالة "موقفنا المبدئى المشترك هو أن مسألة الحد من استخدام حق الفيتو فى هذه الحالات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار فى سياق المفاوضات الحكومية الدولية وأن تكون جزءًا لا يتجزأ من إصلاح مجلس الأمن الدولي".

وأكد الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة فولوديمير يلتشينكو أن تقييد حق الفيتو يعد عنصراً أساسياً فى موقف أوكرانيا من إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بشكل خاص.

وقال يلتشينكو "لسنا مضطرين للحديث عن آثار إساءة استخدام حق الفيتو من قبل عضو دائم فى مجلس الأمن الدولي، فاستخدام حق النقض من قبل طرف معنى يشل عمل منصة الأمن ​​الرئيسية فى العالم وقدرتها على الاستجابة الفورية للتهديدات التى تواجه السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الدبلوماسى الأوكرانى أن المحادثات حول أى إصلاح للأمم المتحدة ليست جادة إذا لم يتم إعادة النظر فى حق النقض، معربا عن سعادته بانضمام دول أخرى لهذا الموقف قائلا "سيكون لنداء مشترك مع جورجيا وزن سياسى إضافى فى المفاوضات".