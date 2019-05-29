أوقاف الوادي الجديد: 72 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد ، عن الانتهاء من تجهيز 72 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وأحياء المحافظة بواقع 12 ساحة بمركز الخارجة و38 بمركز الداخلة و12 ساحة بالفرافرة و5 ساحات بباريس و 5 ساحات بمركز بلاط جميعها جاهزة لاستقبال المصلين .

وقال الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف ، مؤكدا على أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وأخر احتياطي بكل ساحة.