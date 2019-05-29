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أوقاف الوادي الجديد: 72 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:20 م
أوقاف الوادي الجديد: 72 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة ساحة صلاة العيد - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد ، عن الانتهاء من تجهيز 72 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وأحياء المحافظة بواقع 12 ساحة بمركز الخارجة و38 بمركز الداخلة و12 ساحة بالفرافرة و5 ساحات بباريس و 5 ساحات بمركز بلاط جميعها جاهزة لاستقبال المصلين .

وقال الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف ، مؤكدا على أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وأخر احتياطي بكل ساحة. 
 
 

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الوادى الجديد

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مديرية الأوقاف بالوادي الجديد


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