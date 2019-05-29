"أوقاف أسوان" تحذر من جمع أى تبرعات داخل المساجد

قال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يمنع منعاً باتاً جمع أى أموال داخل المساجد، حتى لا تتخذ المساجد داراً للتسول، أما التبرعات العينية للمسجد فلا مانع منها.

وأشار إلى أنه إذا كانت تبرعات خاصة بالمسجد نفسه، فهذه لها آلية معينة من حيث تشكيل لجنة من مجلس إدارة المسجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لافتاً إلى أنه يسمح أيضاً بجمع صكوك الأضاحى ويسلم للمضحى وصل مختوم بالقيمة سواء من مديرية الأوقاف أو من المساجد التى يتم تحديدها.