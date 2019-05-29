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أهالى بحر البقر يطالبون برش الناموس..ومحافظ الشرقية: حملات للتخلص من الحشرات

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:00 ص
أهالى بحر البقر يطالبون برش الناموس..ومحافظ الشرقية: حملات للتخلص من الحشرات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية -حمدى عبد العظيم
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طالب أهالى القرى المطلة على بحر البقر بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة رش الناموس والبعوض بالقرية والقرى المجاورة.

وقال محمد أبو هاشم أمين من أهالى قرية جهينة القبلية التابعة لوحدة الديدامون المحلية لمركز فاقوس محافظة الشرقية، إن المنطقة ملتصقة ببحر البقر الذى يحمل مياه الصرف الصحى وينتج منه كميات كبيرة من الذباب والناموس خاصة فى فصل الصيف، وهذا يجعل الأهالى لا يستطيعون المكوث بالمنزل المليئة بالناموس ليلا ونهارا.

وقال عبد المنعم علاوى عمدة القرية إن الأهالى أصيبوا بالأمراض الفتاكة وقمنا بالشكوى للمسئولين دون جدوى، مؤكدا أن وفدا من الأهالى زاروا رئيس وحدة الديدامون المحلية وطالبوه برش الناموس، فأخبرهم أن الجهاز معطل ولم يتم رش المنطقة حتى الآن تاركين الأهالى يصارعون كميات هائلة من الناموس والذباب وتنتقل الأمراض بسرعة فائقة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أجهزة المحافظة بدأت فى تنفيذ خطة عمل مكثفة لرش شوارع جميع المدن والقرى بمبيد ضد الحشرات ناقلة العدوى لمكافحة الحشرات الطائرة البعوض ناقلات أمراض الصيف بنطاق المحافظة، وأنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة التنسيق مع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة لشن حملات يومية صباحاً ومساءاً وتوفير سيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به من وزارة الصحة وذلك لمكافحة الحشرات ناقلات أمراض الصيف، بالإضافة إلى ردم البرك والمستنقعات والمصارف غير المغطاة والتجمعات المائية والتى تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض التى تسببها تلك الحشرات.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكاثر البعوض والحشرات.


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