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أمن الجيزة يواصل حملاته لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية فى الهرم

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:42 ص
أمن الجيزة يواصل حملاته لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية فى الهرم حملة أمنية - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية ، لإعادة الانضباط للمنطقة الأثرية بالهرم، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير. 
 
وأسفرت حملة شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن تحرير 33 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق. 
 
كما شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 106 قضية، إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

 


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الهرم

مباحث التموين

حملة أمنية

المنطقة الأثرية


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