أطقم فنية لصيانة خطوط الكهرباء والمياه المتضررة من إزالة نجع أبو عصبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار حرصها على تقديم الخدمات للمواطنين وحرصها على التعامل الفوري مع بعض الأضرار التي حدثت في خطوط الكهرباء وشبكات المياه أثناء تنفيذ أعمال الإزالات بنجع أبوعصبة بـ"الكرنك" نتيجة استخدام معدات ثقيلة منها ذات الجنزير على أراضي ذات طبيعة ترابية في أعمال الإزالة، فإنه اعتبارا من الصباح الباكر سيتم الدفع بأطقم فنية مزودة بالأدوات والمعدات والخامات اللازمة لسرعة ترميم وصيانة ورفع كفاءة خطوط الكهرباء وشبكات المياه التي تضررت أثناء تنفيذ أعمال الإزالات، وذلك لإطلاق التيار فورا وفتح خطوط المياه وإرجاع الخدمة بصورة طبيعية في أقل وقت ممكن مع تأمين مستخدمي الخدمة خاصة خدمة الكهرباء.

وأضاف محافظة الأقصر – في بيان صحفي – أنه تستقبل غرفة عمليات المحافظة على مدار الـ24 ساعة أي شكاوى خاصة بوجود أي مشاكل أو أزمات أو أعطال في الكهرباء أو المياه للدفع الفوري بالأطقم الفنية اللازمة لحل تلك المشاكل وذلك على الرقم الآتي 2374903.

وكانت سلطات محافظة الأقصر، بتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب، قد قامت بفصل التيار الكهربائي وخطوط المياه أثناء تنفيذ أعمال الإزالات بنجع أبوعصبة، وذلك لتأمين المواطنين والمجموعات المشاركة في تنفيذ أعمال الإزالة حيث تم استخدام معدات ثقيلة منها ذات الجنزير في أعمال الإزالة مما استلزم فصل التيار الكهربائي وخطوط المياه لما تمثله من خطورة داهمة.