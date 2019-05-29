أصحاب المستوي المرتفع من الكوليسترول السئ أكثر عرضة للزهايمر المبكر

كتب بيتر إبراهيم

وجد فريق من الباحثون في المركز الطبي لشئون المحاربين القدامى في أتلانتا وجامعة إيموري وجود صلة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول “LDL” السيئ والإصابة بمرض الزهايمر في وقت مبكر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال الدكتور "توماس وينجو"، إنه يمكن أن تساعد النتائج الأطباء على فهم كيفية تطورالمرض وما هي الأسباب المحتملة، بما في ذلك الاختلاف الوراثي.

وكشفت النتائج أن مستويات الكوليسترول الضار LDL قد تلعب دورًا سببيًا في تطور مرض الزهايمر، والبيانات الحالية غامضة في هذه النقطة.

وأظهرت الأبحاث أن أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الزهايمرهو طفرة معينة في جين يشار إليه باسم “APOE”، لافتين إلى أنه مرتبط أيضاً بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وخاصة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

ويشار أحيانًا إلى هذا النوع من الكوليسترول باسم "الكوليسترول السيئ" لأن مستويات LDL المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين.

جدير بالذكر أن البداية المبكرة لمرض الزهايمر تظهر قبل سن 65، وأظهرت الأبحاث السابقة أن الحالة تعتمد إلى حد كبير على علم الوراثة ، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم توريثها إذا كان أحد الوالدين مصاب بالمرض .