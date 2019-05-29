أشعة ليزر تضرب طائرات للبحرية الأسترالية فوق بحر الصين الجنوبى

وكالات الأنباء

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية الرسمية، الأربعاء، أن طيارين تابعين للبحرية الأسترالية أصيبوا بالليزر خلال تحليقهم فوق بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه، حيث يعتقد أن قوارب لميليشيات صينية تقف وراء هذا الاعتداء.

وتمارس بكين سياسة حازمة فى هذه المنطقة البحرية، مما أدى إلى تأجيج التوترات بينها وبين دول أخرى فى جنوب شرق آسيا تدّعى سيادتها على مياه وجزر فى هذا البحر، وأيضاً مع القوتين الجويتين والبحريتين التقليديتين فى منطقة آسيا والمحيط الهادى، وهما أستراليا والولايات المتحدة.

وأبلغت مصادر وزارة الدفاع الأسترالية، هيئة الإذاعة، أن المروحيات استهدفت أثناء تحليقها ليلاً، مما أجبر الطيارين على العودة مؤقتاً إلى سفينتهم لإجراء فحوصات طبية، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، عن وكالة "فرانس برس".

ولم توضح الإذاعة سبب طلب الطيارين إجراء فحوصات، وكيفية استهداف المروحيات على وجه الدقة، فيما يعتقد أنّ الهجمات بالليزر جاءت من سفن صيد، لكنّ هيئة الإذاعة قالت إنّه لم يتم التأكّد رسمياً بعد إن كانت السفن ترفع العلم الصينى، كما نقلت الوكالة عن محلّلين أن الصين تدير ميليشيات بحرية، تضمّ سفن صيد لتنفيذ مهام فى بحر الصين الجنوبى.

وكانت السفن الحربية الأسترالية تقوم بمناورة لمدة شهر، تختتم هذا الأسبوع، فيما تدعى الصين السيادة على كامل بحر الصين الجنوبى الغنى بالموارد، رغم اعتراض الدول المطلة على البحر فى جنوب شرق آسيا.