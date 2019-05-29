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أسعار النفط تتراجع بفعل تغلب مخاوف الحرب التجارية على اضطرابات الإمدادات

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:20 ص
أسعار النفط تتراجع بفعل تغلب مخاوف الحرب التجارية على اضطرابات الإمدادات أوبك _ أرشيفية
رويترز
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انخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وفي الساعة 0641 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتا أو 0.8 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.46 دولار للبرميل بانخفاض 70 سنتا أو 1.2% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو تموز لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلا.

وقال أنطون سيليانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن بلاده ستدرس احتمال تمديد العمل باتفاقها مع أوبك لخفض إنتاج النفط.


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