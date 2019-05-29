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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 -5-2019 فى سوق الصاغة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:33 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 -5-2019 فى سوق الصاغة ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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كشف نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 -5-2019 فى سوق الصاغة سجلت استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 602 جنيه للجرام، بالتزامن مع ثبات أوقية الذهب.
 
وأضاف نجيب في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم  516 جنيها، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 688 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6816 جنيها.
 
وأشار عضو شعبة الذهب، إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب مازال يتراوح بين 1284 دولار إلى 1283 دولار، لافتاً إلى أن هبوط سعر الدولار في مصر أكثر من 15 قرشا أحدث حالة توازن فى السوق.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
 
 
 

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