أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29- 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2019.

إيقاف تداول 5 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شارم دريمز للاستثمار السياحى، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تحسن نسبى فى مستوى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.781 مليار جنيه. دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تحسن نسبى فى مستوى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 637 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.99%، والعرب على 11.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.47%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 30 مليون جنيه، 786 ألف جنيه، 93.7 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركات، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.39%

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 2.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.33%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.336 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.73%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.532 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.50%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.11%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%

- أجواء للصناعات الغذائية - مصر بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو بسعر إغلاق 78 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%