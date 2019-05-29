أسر شهداء أتوبيس المنيا بعد تسليم هشام عشماوي: الرئيس ما بيسيبش حق أولاده

كتب كريم صبحى

حالة من الفرحة يعيشها أسر شهداء حادث أتوبيس المنيا الإرهابى عقب تسليم السلطات الليبية العقل المدبر لتلك المجزرة، الإرهابى هشام عشماوى إلى مصر، والتى راح ضحيتها 29 شهيدا إلى مصر.

قال وائل خليل، خال الطفلة "إيلاريا" احد أقارب شهداء حادث أتوبيس المنيا، إنها فقدت أسرتها بالكامل فى الحادث، والدها ووالدتها وجدتها أمام عينيها.

وأضاف خال الطفلة، لـ"اليوم السابع"، أنه تابع منذ الأمس على شاشات التلفاز لحظات وصول الإرهابى إلى مطار القاهرة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم ينس أخد الثأر من هؤلاء المجرمين الذين سفكوا الدماء وتقديمهم للمحاكمة قائلا: "تحيا مصر وجيش مصر".

وأكد خال الطفلة، على أنها لا تكف عن البكاء والسؤال عن والديها وجدتها، وأضاف: "إيلاريا كانت برفقة والدها ووالدتها، وعندما صعد الإرهابيون للأتوبيس استولوا على مصوغات الضحايا وهواتفهم المحمولة والنقود، ثم أطلقوا عليهم النيران، فقام والد إيلاريا ووالدتها باحتضانها، وغطوها بجسديهما حتى يتلقوا الرصاص عنها، ولكنها أصيب بشظايا واستشهد والديها.

يذكر أن الطفلة إيلاريا أصيبت بعدة شظايا فى أجزاء متفرقة من جسدها فى الحادث الإرهابى، ويراعها خالها وقرر أن تعيش معه بعدما فقدت جميع أفراد أسرتها.