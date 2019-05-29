أرملة الشهيد خالد مغربى عن القبض على هشام عشماوى: "جيشنا بياخد حقنا"

كتب سمير حسنى

قدمت رضوى مجدى، أرملة الشهيد البطل خالد مغربى، الشكر والعرفان للجيش المصرى العظيم، مشيرة إلى أن استعادة الإرهابى هشام عشماوى من ليبيا، ونقله إلى الأراضى المصرية، انتصار عظيم يؤكد أن مصر لا تنسى دماء أبنائها.

وقالت أرملة الشهيد خالد مغربى، فى مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز": "شكرا للجيش المصرى اللى دايمًا بياخد حقنا وبيدافع عننا وبيصون أرضنا ويحمينا، النهارده يوم عيد لأسر الشهداء".

كانت السلطات المصرية قد تسلمت الإرهابى هشام عشماوى من ليبيا، بعد 8 شهور من إلقاء الجيش الوطنى الليبى القبض عليه فى مدينة درنة، وهو أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، وشكل تنظيم "المرابطين" فى الأراضى الليبية إضافة إلى أذرع تنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا، وشارك فى عملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.