أذناب الإخوان يفبركون أخبارًا كاذبة للتشكيك فى عملية تسليم الإرهابى هشام عشماوى

كتب محمود العمرى

لجأ أذناب الإخوان إلى فبركة الأخبار وبوستات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الأرهابى هشام عشماوى ومنها صورة مفبركة لصفحة وهمية باسم اليوم السابع ادعت مقتل الإرهابى هشام عشماوى، وهو خبر كاذب جملة وتفصيلا.

وكانت الجماعة الإرهابية، استخدمت صور التضليل التى اعتادت عليها وبثت على مواقع التواصل أخبارا كاذبة عن مقتل هشام عشماوى أكثر من مرة، وذلك بعدما أرعبهم صورة سقوط الإرهابى هشام عشماوى فى قبضة صقور المخابرات العامة ، حيث تعيش عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين فى تركيا وقطر ودول أخرى حالة من الرعب والتخوف الشديد ، تخوفا من مصير هشام عشماوى .