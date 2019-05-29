أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-5-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لمؤشرات البورصة، وسط استمرار تحسن نسبى فى مستوى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.781 مليار جنيه.

البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تحسن نسبى فى مستوى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.781 مليار جنيه. دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تحسن نسبى فى مستوى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.2 مليون ورقة مالية بقيمة 637 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.99%، والعرب على 11.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.47%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 30 مليون جنيه، 786 ألف جنيه، 93.7 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 452 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركات، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً. قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

وخاطبت اللجنة، شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبوات الطبية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك التعمير والإسكان.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

يونيفرت قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على سير شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، فى إجراءات شطب القيد الاختيارى لأسهم الشركة، البالغ رأس مالها المصدر 89.8 مليون جنيه موزع على 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قررت اللجنة مخاطبة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، التنبيه على الشركة بمراعاة أحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على سير شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، فى إجراءات شطب القيد الاختيارى لأسهم الشركة، البالغ رأس مالها المصدر 89.8 مليون جنيه موزع على 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وربطت اللجنة، تنفيذ عملية شطب الشركة بعد شراء أسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقاً للمادة 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 14.1% من إجمالى أسهم الشركة، وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة.

وتم إيقاف التعامل على أسهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، بالسوق المفتوح اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الماضى، على أن يتم عرض الشطب النهائى لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة.

حسن راتب باع رجل الأعمال حسن راتب، حصة بلغت مليونى سهم من شركته أسمنت سيناء، إلى شركة ريلاينس لوجستيكس، بسعر 8.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه. باع رجل الأعمال حسن راتب، حصة بلغت مليونى سهم من شركته أسمنت سيناء، إلى شركة ريلاينس لوجستيكس، بسعر 8.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه.

وبحسب إفصاح أرسلته الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انخفضت نسبة ملكية حسن راتب فى "أسمنت سيناء" من 9.689% إلى 6.75%، فى المقابل ارتفعت حصة شركة ريلاينس لوجستيكس من 7.504% إلى 10.445%، إضافة إلى 1.10% حصة مجموعة مرتبطة.

ومنذ نحو أسبوع، باعت شركة السويدى للأسمنت كامل حصتها فى شركة أسمنت سيناء، البالغة 5.08 مليون سهم لشركة ريلاينس بقيمة بلغت 41.97 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 8.25 جنيه للسهم.

يُذكر أن شركة أسمنت سيناء سجّلت صافى خسائر بلغت 78.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 83.98 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ سجلت 201.08 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 147.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.