أخبار × 24 ساعة.. الانتهاء من الضوابط الفنية للقضاء على الغش فى الثانوية العامة

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

فيديو معلوماتى .. أعراض ضربات الشمس وكيف تحمى نفسك منها؟

خدمات الرعايات المركزة والحضانات لقوائم الانتظار قريباً.. قطاع الطب العلاجى: تغطية الطلبات على الرعاية بنسبة 90% والحضانات 95% .. وتوفير خدمة الواتس آب لإرسال التقارير الطبية للحالات وتقديم الخدمة سريعا

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ليوم 25 رمضان

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

ننشر أعداد طلاب أولى ثانوى الممتحنين إلكترونيا فى 6 مواد

الانتهاء من الضوابط الفنية للقضاء على الغش فى الثانوية العامة .. اللجنة المسؤولة عن الامتحانات تعلن رصد جروبات كثيرة على الواتس آب تستعد للغش.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب يساعد صفحات الغش

420 ألف طالب فى الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء إلكترونيا.. صعوبة فى الأسئلة المقالية.. ارتفاع فى أعداد الطلاب الممتحنين على التابلت فى 6 مواد.. وفريق التطوير التكنولوجى يرصد ملاحظات الطلاب على السيستم

لجان مرورية على 204 آلاف فدان طماطم صيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق

189 ألف رأس ماشية و5.794 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال 30 يوما

القابضة للصناعات الغذائية: طرح الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

صور.. صندوق تحيا مصر يوزع 20 ألف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

ألف عالم و80 رمزا وسطيا يدعمون وثيقة مكة المكرمة لنبذ العنصرية (صور)

توقيع اتفاقية بـ26 مليار ين يابانى لتطوير محطتى العطف وسيدى كرير

روساتوم الروسية: عمليات توريد الوقود النووى لمصر تتم وفقاً لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والنقل يتم بحرا أو جوا فى ظل حماية عسكرية والتخزين فى حاويات خاصة.. واهتمام بتحقيق أعلى معايير الأمان

حفل إفطار للطلاب الوافدين من 35 جنسية بحضور سفراء دول عربية وإفريقية

رئيس جامعة القاهرة: نتائج الامتحانات بحد أقصى أسبوعين بعد انتهائها