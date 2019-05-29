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أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:48 م
أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة المسمارى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، إن الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
 
وأوضح خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل، أنه تم القبض على الإرهابيين فى 8 أكتوبر 2018 فى مدينة درنة من قبل أسود القوات المسلحة العربية الليبية، لافتاً إلى أن الإرهابيين كانوا موجودين فى منطقة عمليات فعلية، وساحة معركة داخل مدينة درنة.
 
وأضاف أن الإرهابى بهاء على أبو المعاطى، إرهابى خطير جدًا متخصص فى التفخيخ والخداع الذى يستهدف المدنيين والعسكريين فى مدينة درنة، أما الإرهابى هشام عشماوي كان مسئولاً عن تدريب جماعات إرهابية، ومتخصص فى إعداد الخطط العسكرية والتى تقترب من خطط قتال شوارع.
 
وأشار إلى أنه بعد حوالى 9 أشهر تم تسليمهم إلى المخابرات العامة المصرية، بعد إكمال التحقيقات واستيفاء كافة الشروط والإجراءات القانونية والإدارية لهذه الخطوة.
 

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