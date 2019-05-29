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أبطال على أرض الفيروز.. أبانوب مجدى "بطل لأخر قطرة دماء"

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 م
أبطال على أرض الفيروز.. أبانوب مجدى "بطل لأخر قطرة دماء" أبطال على أرض الفيروز
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

وفى الحلقة الرابعة والعشرين نستعرض قصة البطل  "أبانوب صابر جاب الله"، بطل جديد من أبطال القوات المسلحة، ظل يقاتل لأخر قطرة دماء.

معركة الشيخ زويد التى انتصر فيها جيشنا العظيم وأفشل فيها رفع رايات الدواعش السوداء على أراضينا، كان من أبطالها الجندى أبانوب ابن مدينة القنطرة بالإسماعيلية، مسيحى الديانة مصرى الانتماء، لذا كان من الطبيعى أن ترى تلك الصورة المدهشة فى وداعه، عندما رفع جيرانه- المسلمون- فى الجنازة والعزاء صورة كبيرة له وكتبوا عليها بخط بارز «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

كان من المقرر أن يكون البطل فى بيته وقت الهجوم، فى إجازته المعتادة، ولكن أبانوب قرر أن يؤجل إجازته قليل، وكأنه كان يعلم أن الوقت قد حان للدفاع عن شرف تلك الأرض الطاهرة.

استشهد البطل فى هجوم غادر من التكفيريين الإرهابيين صباح 1/7/2015 على نقاط أمنيك فى سيناء بمنطقه الشيخ زويد، تم إدراج شهيد الواجب الوطنى فى قائمة الشرف الوطنى المصرى، باب القوات المسلحة فى 3/7/2015، وتم منحه قلادة تاميكوم من الطبقة الفضية. 

 

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