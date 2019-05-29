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أبرز ما حدث فى 24 رمضان ..الكويت والبحرين والامارات يوقفون تصدير النفط لأمريكا

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:10 ص
أبرز ما حدث فى 24 رمضان ..الكويت والبحرين والامارات يوقفون تصدير النفط لأمريكا حدث فى رمضان
كتب لؤى على
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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل واليوم نستعرض أهم ما حدث يوم 24 رمضان.
 
 
20هـ - الشروع في بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ليكون بذلك أول مسجد يبنى في الديار المصرية وفي كامل القارة الأفريقية
 
354هـ - مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أثناء عودته إلى الكوفة، بالنعمانية على يد فاتك بن أبي جهل الأسدي، وكان المتنبي قد نظم قصيدةً هجا فيها ابن شقيقة الأخير ضبة بن يزيد الأسدي العيني.
 
1393هـ - الكويت والبحرين والامارات توقف تصدير النفط نهائيًّا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنًا مع مصر وسوريا في معركتهما ضد الإسرائيليين المحتلين والتي حققا فيها النصر لأول مرةٍ في حربِ العاشر من رمضان.
 

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