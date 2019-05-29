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" آثار الإسكندرية ": مد ساعات العمل بقلعة قايتباى الى 6 مساءا فى عيد الفطر

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:11 م
" آثار الإسكندرية ": مد ساعات العمل بقلعة قايتباى الى 6 مساءا فى عيد الفطر قلعة قايتباى - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، أنه وللعام الثالث علي التوالي سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتي الساعة السادسة مساءاً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى 30/9/2019.  

وأشار فى تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن ذلك جاء بناء علي موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفي إطار الحرص علي إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الاثري الهام.
 
وأكد متولى ، أنه تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقي المعلومة عن الآثر الهام وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة آثار الإسكندرية للحرص علي سلامة الزائرين بعدم تسلق الاسوار، كذا التنبية بعدم الكتابة علي الجدران وعدم القاء المخلفات وتم التوجية لدي شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص علي اظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.
 
 
 
 
 

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