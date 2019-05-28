98% من أولى ثانوى يؤدون امتحان الفيزياء إلكترونيا بكفر الشيخ و85% بالقليوبية

المحافظات – محمد سليمان - شريف الديب - سارة الباز - إبراهيم سالم

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان فى مادة الفيزياء اليوم الثلاثاء، وجاءت نسبة المدارس التى أدى فيها الطلاب الاختبارات إلكترونيا باستخدام التابلت 100% من المدارس المستهدفة، ونسبة أداء الطلاب للامتحان باستخدام التابلت 98% .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، أن غرفة عمليات المدرية لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وجاء امتحان مادة الفيزياء فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال محمود محمد، طالب بمدرسة شهيد السلام الثانوية، إن الامتحان ضم 17 جزئية منها 10 جزئيات اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، وتنوعت الأسئلة حسب نموذج الامتحان للطلاب فمنها جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ومنها فوق المتوسط.

وأضافت روان عامر سعد، طالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة كريم أبو زامل، التابعة لإدارة فوة التعليمية، أن الامتحان جاء سهلا، وأنها أجابت على كل الأسئلة، متمنية أن يكون جميع الامتحانات فى مستوى واحد، حتى لا يظلم طالب وقعه حظه فى نموذج امتحان مختلف عن امتحان لطالب أو طالبة بجواره.

وفى الدقهلية، أعلنت غرفة عمليات التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن أداء %98 من مدارس المحافظة لامتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوى إلكترونيا.

وصرح على عبد الرؤوف، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء اليوم 43 ألفا و 495 طالبا وطالبة، من بينهم 37 ألفا و 678 طالبا إلكترونيا، و5817 آخرين ورقيا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكافة التعليمات وتوفير سبل الراحة للطلاب.

وفى القليوبية، أدى طلاب الصف الأول الثانوى، امتحان مادة الفيزياء على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 85% إجمالى مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس التى هى خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التى أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جارى العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوى 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى بالإدارات المختلفة.

وأكد "عجلان"، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث ادى اليوم الثلاثاء، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية %85 من مدارس القليوبية ادت امتخان الفيزياء للصف الأول الثانوى على التابلت.