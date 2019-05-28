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7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:30 ص
7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام انخفاض السكر فى الدم أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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تمثل الإصابة بمرض السكر مشكلة كبيرة للبعض أثناء الصيام بسبب انخفاض مستوى السكر فى الدم ما يدفع المريض إلى الإفطار لتجنب التعرض للمشاكل الصحية والمضاعفات.

مركز اليقظة الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة، يقدم 7 خطوات وطرق تجيب عن سؤال مريض السكر ماذا أفعل فى حالة انخفاض مستوى السكر فى الدم أثناء الصيام .

1- شرب من 150 إلى 200 ملى من عصير البرتقال 

2- تناول 5 أقراص من الجلوكوز 

3- تناول 5 قطع من الحلوى 

4- تناول كوب من الحليب 

5- حبة من الفاكهة

6- تناول قطعتان من البسكويت السادة 

7- شريحتين من الخبز التوست.


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السكر

مريض السكر

انخفاض السكر

الخبز


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