7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

كتب وليد عبد السلام

تمثل الإصابة بمرض السكر مشكلة كبيرة للبعض أثناء الصيام بسبب انخفاض مستوى السكر فى الدم ما يدفع المريض إلى الإفطار لتجنب التعرض للمشاكل الصحية والمضاعفات.

مركز اليقظة الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة، يقدم 7 خطوات وطرق تجيب عن سؤال مريض السكر ماذا أفعل فى حالة انخفاض مستوى السكر فى الدم أثناء الصيام .

1- شرب من 150 إلى 200 ملى من عصير البرتقال

2- تناول 5 أقراص من الجلوكوز

3- تناول 5 قطع من الحلوى

4- تناول كوب من الحليب

5- حبة من الفاكهة

6- تناول قطعتان من البسكويت السادة

7- شريحتين من الخبز التوست.