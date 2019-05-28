6 أهداف استراتيجية لخطة السياحة فى عام 2019 / 2020 أمام البرلمان

رصد التقرير المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط للبرلمان تسعة أهداف استراتيجية لخطة السياحة عام 2019 / 2020 وتتمثل فى
-1 زيادة حجم الحركة السياحية من خلال الأسواق التقليدية والناشئة والسوق العربية
-2 التشغيل الكامل لنظام تاشيرة الدخول اإلكترونيا
-3الترويج المكثف للمقصد السياحى المصرى
-4 تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها
-5 زيادة عدد الفنادق الخضراء "صديقة البيئة "
-6 الانتهاء من إجراءت الترسية للمشروعات السياحية الاستثمارية
-7استعادة نسب الاشغال الفندقى فى الأقصر وأسوان وطابا إلى معدلاتها السابقة
-8 الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة المراسى
-9 تيسير إجراءات الاستثمار واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص
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