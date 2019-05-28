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6 أهداف استراتيجية لخطة السياحة فى عام 2019 / 2020 أمام البرلمان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:01 م
6 أهداف استراتيجية لخطة السياحة فى عام 2019 / 2020 أمام البرلمان البرلمان
نور على
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رصد التقرير المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط للبرلمان تسعة أهداف استراتيجية لخطة السياحة عام 2019 / 2020 وتتمثل فى

-1  زيادة حجم الحركة السياحية من خلال الأسواق التقليدية والناشئة والسوق العربية

-2 التشغيل الكامل لنظام تاشيرة الدخول اإلكترونيا

-3الترويج المكثف للمقصد السياحى المصرى

-4 تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها

-5 زيادة عدد الفنادق الخضراء "صديقة البيئة "

-6 الانتهاء من إجراءت الترسية للمشروعات السياحية الاستثمارية

-7استعادة نسب الاشغال الفندقى فى الأقصر وأسوان وطابا إلى معدلاتها السابقة

-8 الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة المراسى

-9 تيسير إجراءات الاستثمار واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص


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السياحة

الخطة

192020

البرلمان


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