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5 تقنيات للذكاء الإصطناعى تساعدك على ترتيب وإدارة الوقت خلال رمضان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:00 ص
5 تقنيات للذكاء الإصطناعى تساعدك على ترتيب وإدارة الوقت خلال رمضان هاتف ذكى ـ أرشيفية
كتبت هبة السيد
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هل ترغب فى تحقيق أقصى استفادة من شهر رمضان المبارك؟ يعد الشهر الفضيل أفضل وقت خلال السنة لتنقية الجسم من السموم وتطهير الروح، وفى العادة فإنّه يكون مزدحماً بالعديد من الأنشطة والعبادات التى يصعب التوفيق بينها، لا سيما وأنك ترغب فى تقديم الأفضل فيما يتعلق بصيامك وصلاتك وعملك وعاداتك بالإجمال. وحتى تتمكن من إدارة وقتك بالصورة المطلوبة، فإنه تتوفر هواتف ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الإصطناعى المتطورة التى ستساعدك فى أداء واجباتك بصورة أكثر كفاءة خلال شهر رمضان المبارك.  

تنبيه لعدد مرات التحقق من الهاتف

"الصحة الرقمية" مهمة، اقضى وقتاً أكبر مع أحبائك خلال شهر رمضان المبارك وأقل على هاتفك. هل ترغب فى معرفة عدد المرات التى تتحقق فيها من هاتفك الذكى؟ ستتيح لك تقنيات الذكاء الإصطناعى معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك الذكى، والوقت الذى تقضيه على التطبيقات. قم بتعيين حد يومى للإستخدام أو بدل وضعية جهازك إلى "يرجى عدم الإزعاج" لقطع الإتصال خلال أى وقت.

المساعدة على التخلص من الإزدحام المرورى

إن الإزدحام المرورى هو آخر شىء قد ترغب فى أن تعلق به خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك فإنه لا داعى للقلق بعد اليوم، فما عليك سوى القيام بإضافة معلومات منزلك وعملك على خرائط جوجل، إذا لم تقم بهذه الخطوة قبلاً، وسيتعرف هاتفك الذكى المدعوم بتقنيات الذكاء الإصطناعى على عاداتك فى التنقل، كما سيقوم بعرض معلومات حركة المرور على شاشتك باستمرار قبل الوصول إلى وجهتك. وفى حالة كان الإزدحام قد بدأ فعلاً، فإنّ تقنيات الذكاء الإصطناعى ستقوم بتوجيهك تلقائياً إلى طريق بديل بعيداً عن الإزدحام.

التذكير بما عليك انجازه فى الوقت المناسب

هل تعلم بأن تقنيات الذكاء الإصطناعى يمكنها معالجة تنبيهات عبارات الأوامر؟ يمكنك إنشاء تنبيهات تظهر عند وصولك إلى الموقع المحدّد مثل: "ذكرنى بختم الرسالة عند وصولى إلى العمل"، "ذكرنى بالتحقق من تقّديم التقرير"، وغيرها. يمكنك أيضاً تعيين تنبيهات متكررة عن طريق إضافة كلمة "كل" إلى الأمر مثلاً: "ذكرنى بإجراء مكالمة أسبوعية كل يوم الثلاثاء الساعة 3، أو حتى يمكنك بإضافة تنبيهات مواعيد الصلاة، حتى تتمكن من التخطيط ليومك بصورة أكثر فعالية.

مساعدتك فى معرفة وصفات وتعليمات الطهى

هل قررت ماذا ستتناول على الإفطار اليوم؟ تقوم خدمة مساعد جوجل بإدارة مجموعة من المهام التى لا تتطلب استخدام اليدين، والتى ستمنحك المئات من الوصفات لمطابخ مختلفة. كل ما عليك فعله هو قول "مرحبا جوجل" يتبعها اسم الطبق الذى تود إعداده وستحصل على قائمة مفصّلة بالمكونات وتعلميات الطهى. أما إذا كنت تود تجنب عناء الطبخ، فإنّه يمكنك حجز طاولة فى مطعم أو طلب الطعام إلى المنزل.

سيكون جدول أعمالك فى غاية التنظيم أكثر من أى وقت مضى بفضل مساعد جوجل. اسأل مساعدك كيف يبدو يومك وما هى الإجتماعات التى تنتظرك اليوم، مثلاً: "متى سيكون موعدى التالى؟"، اعرض مواعيدى بعد ظهر الخميس"، "ماذا تحوى أجندة أعمالى فى يوم الإثنين المقبل؟" وغيرها. وسوف تتحرر من الإضطرار إلى التحقق من أجندة أعمالك بين الحين والآخر، ولن تفوت أى موعد مهم.


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