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40 ألف حالة وفاة سنويا.. مخاطر ستجبرك على الإقلاع عن المشروبات السكرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:25 م
40 ألف حالة وفاة سنويا.. مخاطر ستجبرك على الإقلاع عن المشروبات السكرية توصيات بفرض ضرائب على المشروبات السكرية لخطورتها
كتبت أمل علام
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يعرف الجميع أن السكر ومشتقاته تحمل مخاطر عديدة، أقلها زيادة الوزن، لكن إلى جانب ذلك فإن الثابت طبيا فى الوقت الحالى أنها قد تصيب بالقلب، وذلك بحسب ما كشفته جمعية القلب الأمريكية.

وقالت الجمعية إنه حتى مع تناول كوب واحد يوميا من المشروبات السكرية، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والسمنة يزداد ويظل قائما بنفس القوة. وأشارت إلى أن تلك المشروبات تصيب ملايين البشر بالسمنة والسكرى وأمراض القلب وتسوس الأسنان، وتقتل 40 ألف حالة وفاة سنويا فى الولايات المتحدة وحدها.

الجمعية الامريكية للقلب تحذر من المشروبات اسلكرية

جمعية للقلب الأمريكية تحذر من المشروبات السكرية

وأشارت الجمعية إلى أن عددا متزايدا من المدن الأمريكية استجاب للمخاوف المتعاظمة من تلك المشروبات، عبر فرض ضرائب زائدة عليها. إذ فرضت 7 ولايات ضرائب على المشروبات السكرية، سعيا إلى تقليل استهلاكها، وزيادة الإيرادات المستخدمة فى تمويل الأنشطة والبرامج الصحية.

وأضافت جمعية القلب الأمريكية، أن النجاحات المتحققة فى تلك المدن أكدت أن الضرائب يمكن أن تكون أداة ناجحة لمواجهة المخاطر الصحية للمشروبات السكرية، إضافة إلى خلق استدامة فى موارد البرامج الصحية والاجتماعية المحلية المهمة. وقال جون ما، جراح وعضو مجلس إدارة جمعية القلب الأمريكية، إن هناك وعيا أكبر بالمخاطر الصحية لاستهلاك المشروبات السكرية، وسيكون هذا الوعى مفتاحًا لتغيير المعايير حول ما يجب أن يشربه الأطفال يوميًا، واستبدال الصودا والمشروبات السكرية الأخرى بالماء واللبن، كمشروبات اختيارية بمرور الوقت، وهو سيؤدى إلى نتائج صحية أفضل".

فى تلك الأثناء يتطلع قادة المدن والدول الأخرى الذين يعطون أولوية لصحة سكانهم، إلى فرض ضرائب على المشروبات السكرية فى كاليفورنيا، كما يُخطّط المُشرّعون والمدافعون عن الصحة، للمضىّ قُدمًا فى اقتراح ضريبة على المشروبات السكرية على مستوى الولاية بحلول العام 2020. ويقول جون ما: "هناك مجموعة كاملة من مقترحات المشروبات السكرية، وتغييرات السياسة التى تمضى قُدمًا فى هذا الشأن".


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المشروبات السكرية

مخاطر المشروبات السكرية

المياة الغازية

العصائر

جمعية القلب الامريكية

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