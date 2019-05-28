20 % ارتفاعا فى الطلب على التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب – إسلام سعيد

كشف عمر نصر عضو شعبة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية فى القاهرة والسكرتير السابق للشعبة، حدوث زيادة فى الطلب على أجهزة التكييف هذا العام بنسبة تصل لـ 20 % قياسا على العام الماضى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع حدوث تراجع محدود فى الأسعار إضافة إلى الزيادة الملحوظة فى درجات الحرارة.

وقال نصر لـ"اليوم السابع"، إن موجة الحر التى شهدتها البلاد مؤخرا تسببت فى زيادة الطلب، مضيفا" التكييف سلعة موسمية والطلب عليها بالطبع يرتفع فى فصل الصيف، لكن الموسمين الماضيين كان هناك تراجع فى الطلب بسبب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016".

وأشار نصر وهو موزع معتمد لإحدى الشركات الكبيرة المنتجة لأجهزة التكييف والتبريد – إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا فى طلبات التقسيط للأجهزة وهو ما لا تقبله الشركات وحتى الموزع لا يمكنه البيع بالتقسيط لأن المنتج لن ينتظره مدة التقسيط.

وبشأن متوسطات أسعار الأجهزة هذا العام، كشف نصر أن سعر تكييف 1.5 حصان يتراوح ما بين 6 إلى 7.5 آلاف جنيه والجهاز الـ 2.25 حصان من 8 آلاف وحتى 9 ألف جنيه بحسب الموديلات ويسجل متوسط سعر التكييف 3 حصان من 11 وحتى 12.500 ألف جنيه.