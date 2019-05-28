141 لجنة خاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة المنصورة وضبط 18 حالة غش

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2018-2019 تسير وفق الجدول الزمنى للامتحانات والتى بدأت يوم 16 مايو 2019، وتستمر أعمال امتحانات التحريرى حتى 29 يونيو 2019.

وأشار إلى أن الجامعة شكلت لجانًا خاصة لامتحان 141 طالبًا منهم 127 لجان خاصة مرضية و13 لجنة سجين ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى بالجامعة بعد تقدم هؤلاء الطلاب بطلبات لخضوعهم للامتحان واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

كما تم ضبط 18 حالة غش هؤلاء الطلاب موزعون على كليات 2 حالة غش بكلية الطب،1 بكلية العلوم، 9 بكلية التربية، 2 بكلية الآداب، 3 بكلية الحقوق،1 بكلية رياض الأطفال.