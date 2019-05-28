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‏غرفة التجارة الأمريكية تنظم حفل إفطار بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:21 م
‏غرفة التجارة الأمريكية تنظم حفل إفطار بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكى حفل افطار- صورة أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حفل إفطارها السنوى، بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وهشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة بواشنطن، ولفيف من أعضاء الغرفة والمسؤولين ورجال الأعمال.

خلال الاحتفالية تم الإعلان عن المجلس الاستشارى للغرفة بواشنطن ومن أبرزهم الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وديفيد والش السفير الأمريكى الأسبق بالقاهرة، وعدد من السفراء والاقتصاديين.

 
 
 
 
 

 


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افطار الغرفة الامريكية

طارق توفيق

عمر مهنا

توماس جولدبرجر


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