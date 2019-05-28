٥ علامات تدل على إصابتك بورم فى المخ.. لا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

أورام المخ من أكثر الأمراض الخطيرة، والتى يجب الانتباه لها مبكرا من خلال الأعراض التى قد تظهر، لذا يجب ألا تتجاهل هذه الأعراض، التى نقدمها في هذا التقرير، بحسب موقع today.

وهناك أكثر من 120 نوعًا من أورام المخ والجهاز العصبي المركزي، تتراوح ما بين الحميدة والخبيثة ، وفقًا لجمعية أورام الدماغ الأمريكية، ويجب علاجه فورا حتى الورم "الحميد" يمكن أن يستمر في إتلاف أنسجة المخ ولا يوجد مساحة إضافية كبيرة للورم، حميد أو خبيث، لينمو فى الدماغ دون أن يسبب مشكلة.

علامات تدل على احتمالية إصابتك بورم في المخ



١- الصداع التي يزداد سوءا

الصداع المؤلم الذى يزداد سوءا مع الشعور بالغثيان والقيء- هي الأعراض الأكثر شيوعًا. يمكن أن تكون أقل حدة، ولكنها تصيبك لفترة طويلة، وهذا يشير إلى ارتفاع الضغط داخل الجمجمة ، مما قد يشير إلى وجود ورم ينمو في الدماغ.

يكون الصداع أسوأ في الصباح الباكر عند الاستيقاظ، ولكن هذا ليس هو الحال دائما ، كما أن مناطق معينة من الرأس تتأثر أكثر من غيرها في بعض الأحيان ولكن يجب الانتباه إن الغالبية العظمى من الصداع لا تمثل أورام المخ .



2- ضعف أو تنميل أو مشاكل التوازن قد تلاحظ تغيرات فى توازن وحركة جسمك على جانب واحد من الجسم أو طرف واحد، ربما تسقط الأشياء بيدك اليمنى، وعدم القدرة على ربط حذائك أو زر قميصك.

اورام المخ ٣- تغييرات فى الرؤية

قد تشمل العلامات المزعجة الرؤية الضبابية ، والرؤية المزدوجة ، والحساسية الشديدة للضوء أو الانزعاج مع الكثير من حركة العين، ورم المخ قد يطرق أيضا الألياف التي تربط العينين بالجزء الخلفي من الدماغ ، مما تسبب في قطع مجال بصري - أو بقع سوداء لرؤيتك.



٤- نوبات التشنج

لا تعني جميع النوبات أن لديك ورماً ، لكن الأورام يمكن أن تسبب نوبات بالتأكيد".



٥- تغير الحالة العقلية وتغير السلوك

قد تلاحظ العائلات حدوث تغييرات طفيفة ولكنها غير طبيعية بشكل واضح في سلوك شخص ما مثل ترك البوتاجاز مفتوحا دون سبب بينما لم يكن يفعل ذلك من قبل، أورام المخ تسبب تغيرات في الشخصية لدى المرضى ، مما يحول الزوج المحب إلى شخص غريب عدواني ومثير للجدل.